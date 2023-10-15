مقتل مخرج سينمائي إيراني وزوجته طعنًا بمنزلهما في طهران

وكانت عثرت ابنتهما على الجثتين عندما ذهبت لزيارتهما، وفقًا للمسؤول القضائي، حسين فاضلي.

ويشار إلى أن الزوجة المغدورة، اشتكت من تهديد بالسكين على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة.

ولم يقدّم المسؤول القضائي أي تكهنات بشأن الدافع لغاية الآن.

وكان مهرجوئي (83 عامًا) معروفًا بأنه أحد مؤسسي الموجة السينمائية الجديدة في إيران في أوائل السبعينيات، والتي ركزت بشكل أساس على الواقعية.