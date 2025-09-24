ترامب: أردوغان بنى جيشاً هائلاً قوياً ويستخدم الكثير من معداتنا

logo
منوعات

إيما هيمينغ تحذر من تفاقم حالة بروس ويليس الصحية (فيديو)

إيما هيمينغ تحذر من تفاقم حالة بروس ويليس الصحية (فيديو)
إيما هيمينغ برفقة بروس ويليسالمصدر: Shutterstock
إرم نيوز
إرم نيوز

وجهت إيما هيمينغ ويليس تحذيرًا لمتابعيها بشأن حالة زوجها، الممثل بروس ويليس، الذي يعاني من الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وذلك في إطار حملتها للتوعية بهذه الحالة خلال الأسبوع العالمي للتوعية بالمرض.

وفي فيديو نشرته على "إنستغرام"، أشارت إيما إلى أن الخرف لا يقتصر على كبار السن، إذ يمكن أن يظهر في الأربعينيات أو الخمسينيات أو الستينيات من العمر، مؤثرًا على الحياة المهنية والعائلية.

وأوضحت أن الخرف الجبهي الصدغي هو الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص دون سن الستين، ويمكن أن يترك آثارًا عميقة على الوظائف الإدراكية والالتزامات المالية والمسؤوليات العائلية.

وقالت إيما هيمينغ: "لقد سمعت قصصًا عديدة لأشخاص صدموا بهذا المرض في ريعان شبابهم، ولهذا من الضروري التوعية حتى لا تواجه العائلات المرض بمفردها".

وأشارت إلى أن تعاملها مع بروس تغير بعد تفاقم حالته وفقدانه القدرة على التواصل بالكلام، مؤكدة أن الاثنين طورا طريقة خاصة للتواصل تعتمد على لغة الجسد والاستماع بعناية، مشددة على أهمية فهم ما يشعر به المريض من خلال مراقبة سلوكياته ونظراته.

أخبار ذات علاقة

إيما هيمينغ وبروس ويليس

بعد إصابته بالخرف.. زوجة بروس ويليس تكشف طريقة التواصل معه

ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع صدور مذكرات إيما الجديدة بعنوان "الرحلة غير المتوقعة: إيجاد القوة والأمل ونفسك على مسار الرعاية"، والتي تحكي تجربتها في رعاية بروس منذ تشخيص إصابته بـ FTD عام 2022، بعد أن تم تشخيصه في البداية بفقدان القدرة على الكلام.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC