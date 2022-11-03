ظهور ضباط في حفل مخصص للجمال يثير جدلا في العراق
أثار وجود ضباط في الجيش العراقي خلال حفل خاص بالأزياء والجمال أقيم في العاصمة بغداد جدلاً واسعاً، وسط مطالبات بمنع الضباط من حضور مناسبات من هذا النوع، فيما طالب رئيس أركان الجيش العراقي بإجراء تحقيق.
وفي مدينة سندباد لاند ببغداد انطلق مهرجان "عشتار" للجمال والأناقة، وسط حضور عدد من الفنانين والعاملين في التجميل والأزياء.
وكرّمت إدارة الحفل الماكيرا سارة حيدر، وهي معروفة باسم "الماكيرا سارة"، وهي مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات مثيرة للجدل.
وتلقى الضباط العراقيون الحاضرون في الحفل سيلاً من الانتقادات، خاصة وأن الصور ركزت على وجود الضباط في الصف الأول إلى جانب الماكيرا الشهيرة.
وتساءل روّاد مواقع التواصل في تعليقاتهم عن سبب حضور الضباط حفلا لا علاقة له بالشأن الأمني، لافتين إلى أن تواجدهم في الحفل يسبب حرجاً بالغاً لهم، في ظل وجود مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتدير الماكيرا سارة حيدر مركزاً للتجميل، وهي من مواليد عام 1994، كما أنها مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات التي تنشرها.
في غضون ذلك، وجه رئيس أركان الجيش العراقي بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل الجهات المختصة في وزارة الدفاع، لمعرفة حيثيات الموضوع، مشددا على اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق.