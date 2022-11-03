ظهور ضباط في حفل مخصص للجمال يثير جدلا في العراق

أثار وجود ضباط في الجيش العراقي خلال حفل خاص بالأزياء والجمال أقيم في العاصمة بغداد جدلاً واسعاً، وسط مطالبات بمنع الضباط من حضور مناسبات من هذا النوع، فيما طالب رئيس أركان الجيش العراقي بإجراء تحقيق.

وفي مدينة سندباد لاند ببغداد انطلق مهرجان "عشتار" للجمال والأناقة، وسط حضور عدد من الفنانين والعاملين في التجميل والأزياء.