طبيب "مزيف" يجري عمليات جراحية لمدة 20 عامًا

ألقت السلطات التايلاندية القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، اعترف بأنه أجرى عمليات تكبير القضيب لمدة عشرين عامًا دون الحصول على أي ترخيص طبي.

ويدعى كيتيكورن سونجسري، ويعيش في مدينة ساموت ساخون بوسط تايلاند، وقد تم توقيفه الأسبوع الماضي بعد عملية جراحية سرية في منزله، حيث كان يقدم هذه الخدمة بشكل غير قانوني.

وخلال التحقيقات، أفاد سونجسري بأنه لم يحصل إلا على تعليم الصف التاسع فقط، لكنه علم نفسه كيفية إجراء عمليات الزرع منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره.

وأشار إلى أنه كان يجري بين عمليتين وثلاث كل شهر، مستخدمًا وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن خدماته، وارتبطت القصة بإبلاغ السلطات عن سونجسري من قبل مريض تعرض لعدوى شديدة بعد إجراء عملية زرع السيليكون.

وفي إطار التحقيق، قامت الشرطة بالتعاون مع مسؤولين من إدارة دعم الخدمات الصحية بترتيب اتصال عميل سري مع سونجسري.

وبعد تحديد موعد لإجراء العملية، داهم فريق من الضباط المكان وألقوا القبض عليه أثناء العملية.

وخلال الاستجواب، اعترف سونجسري بأنه كان يتقاضى ما بين 5000 بات (حوالي 150 دولارًا) و20000 بات (600 دولار) لكل إجراء.

كما اتُهم بإدارة عيادة طبية غير مرخصة وتقديم خدمات طبية بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يواجه سونجسري دعوى قضائية من المريض الذي تعرض للإصابة بعد إجراء عملية زراعة السيليكون.

ومن اللافت أن سونجسري تمكن من ممارسة هذه العمليات الدقيقة على مدى عقدين من الزمن دون أن يتم الإبلاغ عنه سابقًا.

وسلطت هذه الحادثة الضوء على الحاجة إلى رقابة أكبر على الممارسات الطبية في تايلاند، خاصةً في ظل انتشار حالات الأطباء غير المرخصين الذين يعرضون صحة الناس للخطر.

وتأتي هذه الواقعة في وقت يتزايد فيه القلق بشأن فوضى الممارسات الطبية غير المرخصة في البلاد، مما يثير تساؤلات حول كيفية تمكين شخص بدون تدريب طبي من إجراء عمليات جراحية حساسة لفترة طويلة دون أن يتم اكتشافه.