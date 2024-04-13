لص يسرق المنازل متنكرا بزي "كيس قمامة" (فيديو)
كثيرا ما نسمع عن عمليات سرقة بخطط مبتكرة، وبأساليب تنكر متنوعة، يمارس خلالها السارق هواية الانتحال تارة، وتارة أخرى التخفي، ولكن ما فعله بطل هذه القصة سيبقى الفريد من نوعه.
ففي ولاية كاليفورنيا، احترف اللص الماهر سرقة الطرود على أبواب المنازل، مستخدما طريقة طريفة للتخفي، بوساطة "كيس قمامة".
"لن أبلغ الشرطة عن هذا اللص؛ فلديه الكثير من الأشياء المهمة يمكنه القيام بها".. بهذه الكلمات رد عمر غابرييل مونوز، على سؤال إن كان سيبلغ عن اللص الذي كشفه بوساطة كاميرات المراقبة وهو يسرق طردا على باب منزله.
وقال مونوز وهو يضحك في تصريح أدلى به لفوكس نيوز، إنه قرر مراقبة ما سجلته كاميرات منزله لمعرفة مصير طرده المرتقب بعد تعرض طرود قبله للسرقة، فلاحظ وجود كيس قمامة بجوار الباب يتحرك وأسفله نعلان أبيضان يسيران صوب الهدف ببطء.
وعندها علم مونوز، أن هناك مبدعا داخل الكيس، استخدم طريقة حادة الذكاء لسرقة الطرد؛ ما جعله يستبدل فكرة إبلاغ الشرطة بتقديمه طلب شراء جديد لمجموعة الشواحن التي كانت في عبوة الطرد، مبديا رأيه بأن لصا بهذا الإبداع يجب أن يعطى فرصة لعله يستخدم إبداعه في مجال آخر.
ونشر مونوز مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة، يظهر كيف ارتدى اللص "كيس القمامة" ولكنه على ما يبدو نسي أن يرتدي حذاء أسود يتسق لونه مع لون الكيس ليكتمل تخفيه الرائع.