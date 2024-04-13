لص يسرق المنازل متنكرا بزي "كيس قمامة" (فيديو)

كثيرا ما نسمع عن عمليات سرقة بخطط مبتكرة، وبأساليب تنكر متنوعة، يمارس خلالها السارق هواية الانتحال تارة، وتارة أخرى التخفي، ولكن ما فعله بطل هذه القصة سيبقى الفريد من نوعه.

ففي ولاية كاليفورنيا، احترف اللص الماهر سرقة الطرود على أبواب المنازل، مستخدما طريقة طريفة للتخفي، بوساطة "كيس قمامة".

"لن أبلغ الشرطة عن هذا اللص؛ فلديه الكثير من الأشياء المهمة يمكنه القيام بها".. بهذه الكلمات رد عمر غابرييل مونوز، على سؤال إن كان سيبلغ عن اللص الذي كشفه بوساطة كاميرات المراقبة وهو يسرق طردا على باب منزله.