مصر.. حبس سائق حافلة "العاملات" وآخرَين بتهمة القتل الخطأ‎

أمرت النيابة العامة في مصر، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بحبس سائق الحافلة "ميكروباص"، التي سقطت من عبّارة "أبو غالب" بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، واثنين من عمال العبّارة بتهمة القتل الخطأ، بعد مصرع 15 فتاة على الأقل، وإصابة 9 أخريات في الحادث.

كما أمرت بعرض السائق على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات للتثبت من حقيقة كونه كان تحت تأثير التعاطي من عدمه أثناء الواقعة.

من جانبها، أمرت النيابة الإدارية بإحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل، لكشف أسباب وقوع الحادث، والمتسبب به.

وشهدت مصر، أمس الثلاثاء، حادثا مأساويا، إثر غرق حافلة نقل جماعي، من النوع متوسط الحجم "ميكروباص"، تقل عددًا كبيرًا من الفتيات العاملات في الزراعة في مياه النيل.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، فإن 15 عاملة على الأقل لقين حتفهن، بينما تم التعامل مع 9 مصابات، نقلت 3 منهن إلى المستشفيات، في حين تم إجراء الإسعافات الأولية لـ6 في موقع الحادث، ولا تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية.

وسقطت حافلة العاملات الصغيرة من فوق ظهر عبّارة بنهر النيل قبالة قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر، التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة القاهرة.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية عن مفاجأة تتمثل في أن سبب المأساة المروّعة شجار نشب بين سائق الميكروباص وآخر على متن العبارة، نزل على إثره السائق من الحافلة وقد نسي رفع فرامل اليد "المكابح"؛ ما دفع الحافلة للانزلاق إلى النيل من دون أن ينتبه أحد.