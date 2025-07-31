قضاء مصر يؤيد حبس البلوغر داليا فؤاد ويرفض استئناف الحكم

أيدت محكمة جنايات مستأنف التجمع الخامس، الخميس، حبس البلوغر داليا فؤاد سنة، برفض استئنافها على الحكم الصادر في مواجهتها بتهمة تعاطي المخدرات، كما رفضت استئناف النيابة العامة، ليغلق بذلك القضاء نهائيًا باب المرافعات في القضية.

وكانت داليا فؤاد قد حُكم عليها، سابقًا، بعقوبة الحبس لسنة بتهمة تعاطي المواد المخدرة، قبل أن تُبرّأ أولياً من تهمة حيازة مخدر الـGHB (المعروف إعلاميًا بمخدر الاغتصاب) لانتفاء الأدلة.

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لكنها أقرت في التحقيقات بإيجابية عينة المخدرات، وسابق استخدامها للحشيش، فيما أنكرت علمها بأي مضبوطات أخرى ضبطت في هاتفها أو منزلها، ونفت صلتها بالمتهم الثاني في القضية.

وجاءت هذه القضية ضمن حملات وزارة الداخلية ضد الاتجار بالمخدرات، حيث ضبطت أكثر من 180 لتراً من مخدر الـ"GHB" وأحبطت محاولة توزيع بلغت قيمتها المالية نحو 145 مليون جنيه، بالتعاون مع عنصر أجنبي متهم بالاتجار، وآخرين من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.