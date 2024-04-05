فرنسا.. "مغتصب تيندر" يستأنف الحكم بسجنه 18 عاما

استأنفت هيئة دفاع المتهم باغتصاب 15 امرأة في فرنسا، والمعروف إعلاميًا بـ"مغتصب تيندر (تطبيق المواعدة)"، الحكم الصادر بحقه بالسجن 18 عامًا.

وأصدرت محكمة الجنايات في باريس، الأسبوع الماضي، الحكم على المتهم سليم برادة، وهو مصوّر سابق يبلغ من العمر 38 سنة، بعد إدانته باغتصاب نساء تعرّف عليهنّ عبر مواقع المواعدة ومنصات التواصل الاجتماعي بين 2014 و2016.

وأفادت "فرانس برس" نقلاً عن لائحة الاتهام، أن المتهم كان "يستدرج الضحايا إلى منزله من خلال رسائل عبر الإنترنت تعرض عليهنّ الخضوع لجلسات تصوير".

ونفى "برادة" الوقائع خلال جلسات المحاكمة التي استمرت أسبوعين، مشيرًا إلى أنّ العلاقات كانت بالتراضي، وبعضها لم يحصل أساسًا.

وبرأت المحكمة المتهم بخصوص امرأتين أخريين لم تدليا بأي شهادة ولم تحضرا الجلسة، على عكس غالبية الضحايا.