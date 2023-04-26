"البحرين للسياحة" تعلن تسوية الخلاف بشأن حفل هاني شاكر

بعد عملية "النصب" التي تعرض لها الفنان المصري هاني شاكر من متعهد حفله في البحرين، يوم الاثنين، كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها أنجزت تسوية الخلاف.

وأوضحت الهيئة أنها حلت الأزمة بين إدارة أعمال هاني شاكر والمتعهد للحفل الذي تم الترخيص له بموجب الأنظمة والقوانين، "في ضوء متابعتها لحيثيات الحفل الذي أحياه الفنان في إحدى المنشآت السياحية في البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلاميًا".