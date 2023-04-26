"البحرين للسياحة" تعلن تسوية الخلاف بشأن حفل هاني شاكر
بعد عملية "النصب" التي تعرض لها الفنان المصري هاني شاكر من متعهد حفله في البحرين، يوم الاثنين، كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها أنجزت تسوية الخلاف.
وأوضحت الهيئة أنها حلت الأزمة بين إدارة أعمال هاني شاكر والمتعهد للحفل الذي تم الترخيص له بموجب الأنظمة والقوانين، "في ضوء متابعتها لحيثيات الحفل الذي أحياه الفنان في إحدى المنشآت السياحية في البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلاميًا".
وبينت هيئة البحرين للسياحة أن القوانين المعمول بها في البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها.
وأشارت إلى ما تم التوصل إليه من تسوية للخلاف حول باقي مستحقات الحفل وسوء التفاهم في معالجة الموضوع في حينه بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان، "مقدرة حرص جميع أطراف الموضوع على الالتزام بالقوانين المنظمة وما تشكله من ضمانات قانونية وإدارية تمتاز بها المنظومة القانونية والإدارية في مملكة البحرين".
وفي غضون ذلك، قدم الفنان هاني شاكر شكره للجمهور البحريني والخليجي الذي تكبد مشقة الحضور للحفل، معربًا عن تقديره لدور هيئة البحرين للسياحة والمعارض في حل الخلاف، متطلعًا لتعاون أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الزخم السياحي الذي تمتاز به مملكة البحرين والتي سوف تكون ضمن خطته المقبلة التي تشمل لقاء جمهوره في جرش بالأردن وقرطاج في تونس، وجولاته اللاحقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي يتم التحضير لها.
وكان هاني شاكر قد أصر على إحياء حفله الغنائي في البحرين، يوم الإثنين، رغم تعرضه للنصب هو وفرقته الموسيقية من المتعهد وهروب الأخير دون دفع أجورهم.
وبحسب الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي كانت تروج للحفل خلال الأيام القليلة الماضية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المتعهد الذي هرب في اللحظات الأخيرة لم يدفع أيضا مستحقات الفندق الذي استضاف الحفل أثناء عيد الفطر.
ووثّقت السعيد منشورات عديدة عبر حسابيها في "تويتر" و"إنستغرام"، أظهرت خلالها صورة جواز سفر المتعهد.
وأوضحت أن الأخير فرّ دون دفع المستحقات لكافة الأطراف، وكشفت أنها حجزت 20 تذكرة للحفلة، واستطاعت استرداد ثمنها من شريك المتعهد.
ودعت الإعلامية الكويتية وزارة الداخلية البحرينية للتحقيق في الواقعة، فيما أشادت بموقف هاني شاكر الذي أصر على إحياء الحفل للمتواجدين من دون مقابل رغم الظروف الصعبة وحالة البلبلة التي حصلت.
وعلقت فجر على موقفه بقولها: "الكبير كبير يا أستاذ"، و"فنان من الزمن الجميل".