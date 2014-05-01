50 عاما هو عمر بطاريات المستقبل للهواتف الذكية

يبدو أن مستقبل بطاريات الهواتف الذكية واعد جدا، إذ كشف باحثون عن اختراع علمي جديد قد يطيل عمر البطارية الواحدة لخمسة عقود متواصلة.

وتوصل مؤخرا فريق من العلماء في مختبرات "Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory" بولاية تينيسي الأمريكية إلى اكتشاف ثوري يطيل عمر البطارية الواحدة 26%.

ففي البطاريات العادية يوجد لوحان بمعادن مختلفة وسائل كيميائي يسمى "electrolyte"، فتتفاعل المعادن مع السائل الكيميائي لتولد الكهرباء اللازمة لتشغيل الهاتف، وتبدأ البطارية بخسارة شحنها شيئا فشيئا حتى ينطفئ الجهاز كليا.

أما في التصميم الجديد فيتم إصدار مادة ملح "lithium fluoride salt" التي تزيد من طاقة البطارية وبالتالي عمرها أو أمدها.

وتعتبر بطاريات الليثيوم من أهم اختراعات الطاقة الحديثة لكثافة طاقتها وثباتها وحياتها المديدة.

ولفت فريق العمل إلى أن هذا الاكتشاف قد يعني أن يمتد عمر البطارية الواحد سنينا وعقودا، وفق هندستها وطريقة استخدامها.

وقال رئيس البحث المهندس شنغ دو ليانغ لصحيفة دايلي مايل: "إن من زرع بطارية داخل جسمه مثلا لتنظيم دقات قلبه لا يريد طبعا أن يجري عملية جراحية كل 10 سنوات لاستبدالها، واختراعنا يعني أن يطول عمر البطارية الواحدة نحو 50 عاما".