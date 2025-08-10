في عيدها الـ90.. لبنى عبد العزيز تروي حكايات الفن والحب والغيرة

مع بلوغها عامها التسعين، استعادت الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز الكثير من وهجها القديم كنجمة رسمت الكثير من ملامح السينما في عصرها الذهبي، لا سيما في حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وتصدرت عبد العزيز الترند، بعد أن فاجأت الجمهور بالحديث عن الكثير من الأسرار والمفارقات، على المستويين الفني والشخصي، عبر فعاليات الاحتفال بعيد ميلادها أو تكريمها، أخيرًا.

كما أصدرت دار "سما" في القاهرة طبعة جديدة من كتاب " لبنى.. قصة امرأة حرة"، تروي فيه لبنى للكاتبة الصحفية هبة محمد علي أبرز المحطات في قصة حياتها.

ويروي الكتاب ذكرى موقف مدهش اصطدمت فيه الطفلة لبنى عبد العزيز بالسيدة أم كلثوم شخصيًا، وهي في أوج شهرتها في الأربعينيات، إذ كانت لبنى ستقدم فقرة في أحد الاستديوهات ضمن برنامج "ركن الأطفال" الإذاعي.

فوجئت الطفلة بوجود كوكب الشرق وفرقتها الموسيقية في المكان والموعد المخصصين لها، فلم تخجل أن تصيح بقوة وبنبرة مستنكرة:" ولكن هذا موعدي!"

اللافت أن سيدة الغناء العربي لم تحتد عليها أو تتصرف بتسلط أو تستغل نفوذها، بل أشارت إلى فرقتها بمغادرة المكان على الفور وهمست في أذن الطفلة "على فكرة أنت صح ومعكِ حق، إياكِ أن تفرطي في حقوقك أبدًا".

وتنطوي قصة زواجها المنتج الشهير رمسيس نجيب على مفاجأة كبرى، فقد كان يكبرها سنًا بفارق كبير، كما أنه ينتمي إلى دين آخر، وهو ما جعل الزواج سريًا، لكن الطلاق وقع بينهما عام 1964 بسبب "غيرته الخانقة" ورغبته في "السيطرة" عليها.

وتروي كيف أن تعاونها مع فريد الأطرش في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" أثار غيرة عبد الحليم حافظ، الذي أوعز لأصدقائه من مشاهير الصحفيين بأن يهاجموا الفيلم قبل حتى أن يبدأ تصويره.

كما يورد الكتاب كيف أن لبنى عبد العزيز لم تتمتع بعلاقات جيدة مع بنات جيلها من الفنانات، مثل السندريلا سعاد حسني، فقد غضبت الأخيرة منها واتهمتها بعدم الحرص على التواصل معها.

كما حدث موقف محرج بينها وبين فاتن حمامة، فلم تتعرف عليها لبنى عبد العزيز للوهلة الأولى في أول لقاء جمعهما بإحدى الأمسيات، فظنت فاتن أن الأمر تجاهل متعمد.

وولدت لبنى عبد العزيز في 1 أغسطس 1935، وقدمت العديد من كلاسيكيات السينما المصرية، مثل " الوسادة الخالية" 1957، "أنا حرة" 1959، "وإسلاماه" 1961، "رسالة من امرأة مجهولة و"آه من حواء" 1962، "عروس النيل" 1963.