عاريات الصدر ينتفضن لأعدائهن "الاخوان"

اقتحمت ثلاث نساء عاريات الصدر الأربعاء، الحاجز الحديدي الذي يحيط بالسفارة المصرية بباريس، للاحتجاج على الأحكام الصادرة في حق أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي و المرشد العام للإخوان، وكان الشعار الذي يرددنه هو "عدالة حقيقية لأعدائنا".

وكانت "امينة السبوعي" على رأس النسوة الثلاث، يرددن باللغة الفرنسية "مصر مصر أين عدالتك".

كما تمكنت الناشطات من الوصول إلى البناية الرئيسية، لكن الحراس أرغموهن على الذهاب إلى الرصيف المقابل.

واستمرت النسوة في ترديد الشعارات أمام عدد من المصورين، وهن يوجهن حركة مهينة بأصابعهن لبعض الأشخاص اللذين ظهروا في نوافذ السفارة.

وكتبت أحد المتظاهرات على صدرها "نحن ضد حكم الإعدام".

أما التونسية أمينة السبوعي التي كانت قد غادرت "فيمن" متهمة عضواتها بكراهية المسلمين، فكتبت على صدرها باللغة العربية :"لا لحكم الإعدام حتى مع الإخوان".

وصرحت السبوعي لوكالة الأنباء الفرنسية قائلة :"نريد احترام حقوق الإنسان وأن تعلق الأمر بأعدائنا، أتظاهر عارية الصدر لأنه أسلوبي في النضال حتى عندما أريد الاحتجاج على غياب العدالة " .

وكانت هذه آخر كلمات السبوعي قبل أن تصل الشرطة وتلقي القبض على النسوة الثلاثة بعد أن استمرت مظاهرتهن لمدة نصف ساعة.