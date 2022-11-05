البابا فرنسيس يقيم قداسا يحضره الآلاف في البحرين

وبلغ عدد الحشد قرابة 30 ألفا امتلأ بهم استاد البحرين الوطني. وهذا هو ثاني أكبر تجمع لقداس بابوي في شبه الجزيرة العربية، بعد آخر استقطب أكثر من 100 ألف في الإمارات عام 2019.

ونُقل مئات العمال الأجانب الكاثوليك في حافلات عبرت جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كيلومترا ويربط البحرين بالسعودية.

وقال جوس شازور (53 عاما) وهو من ولاية كيرالا الهندية ويعمل مديرا في شركة معدات طبية في السعودية "رتب البحرينيون كل شيء بشكل مثالي لنا".

وفي عظته، بدا أن البابا فرنسيس يمتدح سياسة البحرين المنفتحة نسبيا تجاه غير المسلمين.

وقال "هذه الأرض تحديدا هي صورة حية للتعايش مع التنوع، وهي في الواقع صورة لعالمنا الذي يتسم بشكل متزايد بالهجرة المستمرة للشعوب والتعددية في الأفكار والعادات والتقاليد".

ويشكل العمال الأجانب، وكثير منهم من آسيا، العمود الفقري لاقتصادات الخليج، ويعملون في قطاعات مثل البناء والضيافة والنقل وقطاع النفط والغاز.

وحضر القداس أحد أبناء الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من الوزراء.