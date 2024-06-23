مقدم نصائح سفر سعودي شهير يتعرض للسرقة في برشلونة

وكشف الفهد أن السرقة كانت صادمة بالنسبة إليه، وتسببت بتعطل تواصله نهائيًّا طوال يومين، إذ لم يستطع إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني أو فتح تطبيقات البنوك التي يمتلك حسابات فيها من خلال هاتف جديد اشتراه بسبب طلبات المصادقة من التطبيقات على رقم هاتفه المسروق.

وقال خبير السفر في شرح لتجربته مع السرقة عبر حسابه في "إكس" "لا تقول لي أنت خبير وفاهم وما في بلد ما زرته، الحوادث ممكن تصير في أي مدينة ومع أي شخص.".

وكشف الفهد أنه حاول استعادة أجهزته المسروقة دون جدوى، ليعود لبلاده ويبدأ رحلة استخراج بطاقات اتصال بدل المسروقة، واسترداد تطبيقاته تدريجيًّا.

لكن الخسارة لم تنته تمامًا، فقد كتب موضحًا "فقدت إرثًا عظيمًا من الصور والفيديوات يمتد لأكثر من 15 عامًا، فيه الكثير من الذكريات الجميلة، والتوثيق والأصحاب والأماكن واللحظات الحالمة، فيه الكثير مني أنا، وهو الشيء الذي يحتاج بعض الوقت لأعتاد على ذلك."

ولم ينس الفهد أنه خبير ومقدم نصائح سفر في خضم أزمته، وقال لمتابعيه "لا يجب أن تتوقف رحلتك الجميلة بسبب موقف مع موظف في مطار أو طائرة أو جوازات أو فندق أو مع سائق تاكسي، وحتى في الأماكن العامة والخاصة، هذا الوقت سيمضي.. كتبت هذه التجربة للفائدة".