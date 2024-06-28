المغرب.. بدء محاكمة المتورطين في قضية "الجن حمو"

القرار جاء من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإمهال المعتقلين الأربعة مهلة من أجل إعداد الدفاع.

ودأبت المتهمة الرئيسة على هذا النشاط منذ العام 2020، حيث تزعم بأنها مصابة بمس، وبقدرتها على مضاعفة الأموال عن طريق وضعها في صندوق به "جني" أطلقت عليه اسم "حمو"، حيث تقوم بأداء بعض الطقوس على تلك الأموال، قبل أن تضعها في الصندوق، وهو الخبر الذي انتشر بين السكان، حيث بدأوا بزيارتها من أجل مضاعفة بعض المبالغ المالية.

وقامت المتهمة بممارسة النصب والاحتيال على أكثر من 60 ضحية حيث حصلت على مبالغ مالية منهم، باستخدام حيلة "الجن حمو".