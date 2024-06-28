المغرب.. بدء محاكمة المتورطين في قضية "الجن حمو"
بدأت الخميس، في مدينة تنغير جنوب شرقي المغرب، محاكمة المتهمين في قضية النصب والاحتيال عبر استخدام حيلة "الجن حمو"، والتي أثارت جدلا واسعا بالمملكة خلال الأسابيع الماضية.
وكانت الشرطة المغربية قد ألقت القبض في إقليم تنغير على سيدة ادعت امتلاكها جنيا يدعى "حمو" في صندوق يستطيع أن يضاعف أي مبلغ مالي يضعه الراغبون بذلك في الصندوق نفسه.
وقضت المحكمة الابتدائية بتنغير، الخميس، بتأجيل محاكمة المتهمة الرئيسة ومن معها في قضية النصب والاحتيال، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء قاضي التحقيق من الاستماع إليها رفقة ثلاثة أشخاص متابعين في حالة اعتقال.
القرار جاء من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإمهال المعتقلين الأربعة مهلة من أجل إعداد الدفاع.
ودأبت المتهمة الرئيسة على هذا النشاط منذ العام 2020، حيث تزعم بأنها مصابة بمس، وبقدرتها على مضاعفة الأموال عن طريق وضعها في صندوق به "جني" أطلقت عليه اسم "حمو"، حيث تقوم بأداء بعض الطقوس على تلك الأموال، قبل أن تضعها في الصندوق، وهو الخبر الذي انتشر بين السكان، حيث بدأوا بزيارتها من أجل مضاعفة بعض المبالغ المالية.
وقامت المتهمة بممارسة النصب والاحتيال على أكثر من 60 ضحية حيث حصلت على مبالغ مالية منهم، باستخدام حيلة "الجن حمو".