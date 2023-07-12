"تليغراف": اتهامات جديدة لمذيع "بي بي سي" في قضية الفضيحة الجنسية

كشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن اتهامات جديدة تلاحق مذيع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في قضية الفضيحة الجنسية، بعد تقديم بلاغ جديد ضده.

وذكرت الصحيفة أن شابًّا آخر تقدم باتهامات ضد مذيع "بي بي سي"، الذي لم يكشف عن هويته، في إطار فضيحة جنسية يخضع للتحقيق بشأنها حاليًّا.

وأوقفت الهيئة في وقت سابق، أحد مذيعيها المعروفين عن العمل، بعد الكشف عن مراسلات حميمية مع قاصر استمرت بضع سنوات.

وأفادت الهيئة بأن شابًّا، في بداية العشرينات من عمره، ادعى أن المذيع تواصل معه عبر تطبيق للمواعدة، ومارس ضغوطًا عليه للقائه.

ويزعم الشاب أن اللقاء لم يتم، ولكن عندما ألمح عبر الإنترنت بأنه قد يكشف عن هوية المذيع، بينما تلقى رسائل مسيئة مليئة بالشتائم، مما تسبب في شعوره بالخوف.

وأكدت "بي بي سي" نيوز، أنها رأت الرسائل المهددة وتحققت من أنه قد تم إرسالها من رقم هاتف يعود للمذيع.