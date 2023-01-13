تيك توك يرّوج لعدم غسل الشعر.. وخبراء يردون
نالت مقاطع فيديو "الشعر المتسخ" مشاهدات مرتفعة في "تيك توك"، حيث وصلت إلى أكثر من 190 مليون خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب ما أكدته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ويروج أصحاب تلك المقاطع لـ "عدم غسل الشعر يوميا"، مدعين أن هذه العادة تساعد في إطالة الشعر وتمنع تقصفه.
لكن ماذا يحصل عندما لا تغسل شعرك لأيام؟
قال خبير الشعر "توم سميث" لصحيفة "إندبندنت": "البعض يعتقد أن عدم غسل الشعر لأيام يجعله أكثر صحية، لكن هذه المعلومات خاطئة تماما".
وأضاف مفسرا: "لا يوجد أي أدلة علمية تؤكد أن عدم غسل شعرك أو فروة رأسك أمر مفيد، ولكن غالبا ما يلاحظ الأشخاص أن تحسنا يطرأ على شعرهم عند التقليل من مرات غسله، لكن هذا يحصل لأن الشعر لا يتعرض لحرارة المجففات التي تعمل على تقصفه وجفافه، ولا علاقة له بغسل الفروة أو الشعر".
هل يُنصح بغسل الشعر يوميا؟
أكد خبير ومصفف الشعر "إنان إمير" أن غسل الشعر يوميا غير ضار، ففروة الرأس هي تماما كالجلد، الذي يحتاج تنظيفا من الملوثات بشكل يومي.
وأشار إمير إلى أن غسل الشعر بشكل منتظم وتجفيفه بالطريقة الصحيحة سيحافظ على فروة الرأس، ويساعد على نمو الشعر بشكل أفضل".
وعن ترك الشعر دون غسيل لأيام، قال إمير: "تلوث الشعر سيعمل على انسداد المسامات الموجودة بفروة الرأس إثر تراكم الأوساخ عليها، وهذا ما سيجعل الشعر أكثر هشاشة وضعفا".
ما هي المدة المثالية بين الغسلات؟
يقول سميث إن أنواع الشعر مختلفة، ولكن لا مانع من غسل الشعر يوميا في حال لم يكن الشعر مصبوغا، أما أصحاب الشعر المصبوغ فيمكنهم تقليل مرات الغسل الأسبوعية، لكن حتما لا يُنصح بترك الشعر دون غسيل لأيام.