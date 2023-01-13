تيك توك يرّوج لعدم غسل الشعر.. وخبراء يردون

نالت مقاطع فيديو "الشعر المتسخ" مشاهدات مرتفعة في "تيك توك"، حيث وصلت إلى أكثر من 190 مليون خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب ما أكدته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ويروج أصحاب تلك المقاطع لـ "عدم غسل الشعر يوميا"، مدعين أن هذه العادة تساعد في إطالة الشعر وتمنع تقصفه.

لكن ماذا يحصل عندما لا تغسل شعرك لأيام؟

قال خبير الشعر "توم سميث" لصحيفة "إندبندنت": "البعض يعتقد أن عدم غسل الشعر لأيام يجعله أكثر صحية، لكن هذه المعلومات خاطئة تماما".

وأضاف مفسرا: "لا يوجد أي أدلة علمية تؤكد أن عدم غسل شعرك أو فروة رأسك أمر مفيد، ولكن غالبا ما يلاحظ الأشخاص أن تحسنا يطرأ على شعرهم عند التقليل من مرات غسله، لكن هذا يحصل لأن الشعر لا يتعرض لحرارة المجففات التي تعمل على تقصفه وجفافه، ولا علاقة له بغسل الفروة أو الشعر".