الجزائر.. القبض على شبكة لتهريب الأحجار الكريمة

ألقت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، القبض على عناصر شبكة إجرامية كبيرة مختصة في تهريب الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والعملات الأثرية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الشبكة تضم أربعة عناصر يحمل أحدها جنسية أجنبية، وتنشط في التهريب الدولي بوسائل مبتكرة بغية التحايل على القانون والإفلات من قبضة العدالة.

وتضم حصيلة المضبوطات، بحسب بيان صادر عن مصالح الأمن، معادن ثمينة مختلفة الأشكال والأحجام على غرار الألماس والذهب، فضلا عن قطع نقدية أصلية ذات قيمة أثرية تنتمي إلى مختلف الحقب التاريخية.

وتشمل المضبوطات أيضا الكثير من التماثيل وأدوات للكشف عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ومبلغا ماليا يتجاوز عشرة ملايين دينار جزائري.