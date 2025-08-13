دون كشف هويته.. كيف خدع البلوغر "ياسمين" 265 رجلاً؟

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عدد من مستخدمي "تيك توك"، خلال الأيام الماضية، على خلفية اتهامات تتعلق بخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، إضافة إلى اتهامات تبييض أو غسيل الأموال.

ووفق ما أعلنته مصادر أمنية وإعلامية، فإن الحملة تأتي في سياق سعي الدولة إلى فرض الانضباط الرقمي، ومجابهة الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، التي تنتشر عبر منصات التواصل وتُستغل لتحقيق مكاسب مادية على حساب القيم الأخلاقية والثقافية.

ومن بين الأسماء التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية ورواد الفضاء الإلكتروني، حساب "ياسمين تخلي الحجر يلين"، الذي تبيّن لاحقًا أن صاحبه شاب ينتحل صفة فتاة، حيث تم توقيفه بعد انتشار مقاطع تظهره بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء وتخالف الأعراف الاجتماعية.

وقد قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم، وهو طالب جامعي، مقابل كفالة مالية قُدّرت بخمسة آلاف جنيه مصري، إلا أن قضيته لا تزال محل نقاش واسع في المجتمع، لما أثارته من صدمة حول حجم التزييف والتلاعب الذي قد يُمارس تحت غطاء "المحتوى الترفيهي".

وكشفت التحقيقات، حسب ما أورده الإعلامي يسري البدري، مدير تحرير صحيفة المصري اليوم، أن المتهم كان بحوزته أكثر من عشرة أجهزة إلكترونية، وأن مراجعة محتوى المقاطع والمحادثات أظهرت تواصله مع 265 شخصًا من الذكور، في إطار ما يُشبه "مقابلات مدفوعة الأجر" تمت غالبًا داخل سيارات، بعيدًا عن الأماكن العامة أو السكنية.

ووفقًا لما أدلى به بعض من جرى الاستماع إلى أقوالهم، فقد كان المتهم يزعم أنه فتاة محافظة تخشى على نفسها من الفتنة، ما دفعه لتجنّب اللقاءات في الأماكن العامة، وهي الحيلة التي استخدمها لاستدراج الضحايا وتحقيق أرباح مالية بطرق تُعد مخالفة للقانون.

وحسب وسائل إعلام مصرية، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في هذه القضايا، التي طالت أيضًا عددًا من "البلوغرز" وصنّاع المحتوى على المنصات الرقمية، وسط دعوات مجتمعية لتكثيف الرقابة والتوعية بخطورة الانسياق وراء المشاهير دون وعي أو تحقق النوايا والمضامين.

كما ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الأربعاء، القبض على البلوغر "أم ملك" بتهمة نشر مقاطع مرئية تُسيء إلى المجتمع المصري، وكذلك البلوغر هبة طارق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء العام.