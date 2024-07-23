كشف الفنان هشام ماجد عن كواليس إعادة تقديم فيلم "البحث عن فضيحة" لعادل إمام، مشيرًا إلى أن صناع العمل استأذنوا الفنان "إمام" أوَّلًا، وحصلوا على موافقته للفكرة.

وأشار هشام في تصريحات تلفزيونية إلى أن مخرج الفيلم رامي إمام، نجل الزعيم، هو من رشحه لبطولة العمل أصلًا.

ولفت إلى أنه على يقين من أنه هو وبقية صناع العمل سيتعرضون لهجوم شديد؛ لأنهم اقتربوا من عمل شهير لعادل إمام، مؤكدًا أنه متحمس للتجربة رغم ذلك، وليس في نيتهم تحدي العمل الأصلي.

وقال: "حابب أخوض التجربة دي طبعا، هنتهاجم كتير وانتقادات كتير، لأن الزعيم عادل إمام اللي عامل الفيلم ده".

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وأضاف:"البحث عن فضيحة الجديد، مش فيلم إحنا بنتحدى بيه القديم، بالعكس إحنا لو حد من الجيل الجديد مشافهوش إحنا بنقدمه كأنه فيلم جديد".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مؤخرًا عن مشروع لتقديم نسخة جديدة من فيلم "البحث عن فضيحة"، من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".

يذكر أن فيلم "البحث عن فضيحة " إنتاج 1973، مقتبس عن الفيلم الأمريكي "دليل الرجل المتزوج". ويحكي قصة مهندس قادم من الصعيد، ويرغب في التزوج من حسناء في القاهرة لتحسين نسل العائلة حسب وصية والده، ويتعرض لعدد من المواقف الطريفة وهو من بطولة عادل إمام وسمير صبري وميرفت أمين.