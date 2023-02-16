مع بداية تفشيه.. كيف ينتقل فيروس ماربورغ؟ وما أعراضه؟
أكدت حكومة غينيا الإستوائية وفاة 9 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس ماربورغ، بينما تدرس الآن 16 حالة أخرى مشتبه بها.
وتعد غينيا ثالث دولة منفصلة غرب أفريقيا تُبلّغ عن حالة "ماربورغ"، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم اكتشاف الفيروس في البلاد، العام 2021، قبل تفشيه في غانا العام الماضي.
بينما أدى تفشي الفيروس في أنغولا، العام 2004، إلى وفاة 90% من المصابين به، والبالغ عددهم 252 شخصًا.
ما هو فيروس ماربورغ ؟
هو فيروس "حمى نزفية" ينتمي لنفس عائلة فيروس إيبولا.
ويتفشى فيروس ماربوغ في الغالب بين العاملين في المناجم والكهوف التي تستوطنها مستعمرات من "خفافيش الروسيتوس"، التي تحمل العامل الممرض.
وبمجرد إصابة أي شخص بالفيروس، فإنه سينقله للآخرين عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو الإفرازات أو الأعضاء أو سوائل الجسم الأخرى، كما يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال الأسطح والمواد الملوثة بتلك السوائل، إلا أنه لا ينتقل عبر الهواء.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس يقتل بالمتوسط نصف المصابين به، إلا أن السلالات المتطورة منه قتلت ما يعادل 88% من المصابين، وهذا ما يجعله واحدًا من الأمراض الأكثر فتكًا على كوكب الأرض"
أعراض المرض
تتفاوت فترة حضانة فيروس ماربورغ بين يومين و21 يومًا، ومع ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن أعراض المرض تظهر بشكل مفاجئ من خلال حمى شديدة وصداع أليم وشعور بالضيق، ومن الأعراض الشائعة أيضًا آلام وانقباضات في العضلات.
وسجلت بعض الحالات أعراضًا أخرى كالإسهال، والقيء، والغثيان، والحمى.
وفي حال أصيب الشخص بسلالة الفيروس الشرسة، فإن الوفاة تحدث بين 8 أو 9 أيام من ظهور الأعراض.
علاج الفيروس
بحسب الصحة العالمية، لا توجد حتى اليوم، أي علاجات أو لقاحات مضادة لعدوى ماربورغ، ومع ذلك، يتم الآن تطوير مجموعة من الأدوية والعلاجات المناعية.
ويقول الأطباء إنه يمكن تحسين فرص المريض في البقاء على قيد الحياة من خلال إبقاء جسمه رطبًا من خلال تزويده بالسوائل الفموية أو الوريدية، والحفاظ على مستويات الأكسجين في الدم.