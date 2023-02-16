مع بداية تفشيه.. كيف ينتقل فيروس ماربورغ؟ وما أعراضه؟

أكدت حكومة غينيا الإستوائية وفاة 9 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس ماربورغ، بينما تدرس الآن 16 حالة أخرى مشتبه بها.

وتعد غينيا ثالث دولة منفصلة غرب أفريقيا تُبلّغ عن حالة "ماربورغ"، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم اكتشاف الفيروس في البلاد، العام 2021، قبل تفشيه في غانا العام الماضي.

بينما أدى تفشي الفيروس في أنغولا، العام 2004، إلى وفاة 90% من المصابين به، والبالغ عددهم 252 شخصًا.