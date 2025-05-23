بعد انتقادات أدائه.. حسن شاكوش يكشف عن أزمته الصحية (فيديو)

تصدر المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقاطع مصورة له من حفل زفاف الفنان نور التوت، ظهر فيها بأداء غنائي غير معتاد، ما أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّ شاكوش على التعليقات الساخرة عبر منشور نشره بحسابه على "إنستغرام"، حيث كشف أنه كان يعاني من نزلة برد حادة أثّرت على صوته بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه فضل عدم الإفصاح عن حالته الصحية في البداية.

وقال شاكوش في تعليقه: "حبيت أوضح حاجه بس، أنا مبحبش أطلع وأبين إني تعبان وأقول على التعب اللي في صوتي والأحبال الصوتية عندي عامله كده ف صوتي ومخليني مش قادر أتكلم".

وأضاف: "بس ده كان فرح أخويا الصغير نور التوت وكان لازم آجي ع نفسي وأغني لكن مقدرتش زي ما إنتو شايفين، عشان بس الفيديوهات منتشره والناس بتتريق وده من حقكم طبعا…بس الواحد لما بيجيلو دور برد عادي مبيقدرش يتكلم أصلا، وده الفيديو كمان عندي أهو".

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يُذكر أن حسن شاكوش شارك في الحفل إلى جانب المطرب محمود الليثي، إلا أن ظهوره بهذه الحالة الصحية اللافتة أثار تساؤلات كثيرة حول حالته، ليضطر لاحقًا لتوضيح الأمر بنفسه.