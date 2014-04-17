دراسة: طريقة نوم الزوجين تحدد مدى سعادتهما

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

دراسة بريطانية تظهر أن الزوجين اللذين ينامان قريبا من بعضهما أكثر سعادة من غيرهم، ويعيشان علاقة زوجية سعيدة.