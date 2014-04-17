دراسة: طريقة نوم الزوجين تحدد مدى سعادتهما

أكدت دراسة بريطانية جديدة على أن طريقة نوم الزوجين في فراش الزوجية، تحدد مدى سعادتهما.
وأظهرت الدراسة التي نشرتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن الزوجين اللذين ينامان قريبا من بعضهما، أكثر سعادة ويعيشان علاقة زوجية سعيدة، مشيرة إلى أن المسافة التي تفصل الزوجين أثناء النوم تحدد مقدار سعادتهما.
وأشارت الدراسة التي شاركت فيها عينة مكونة من 1000 شخص، إلى أن "الزوجين اللذين ينامان على بعد مسافة أقل من بوصة واحدة، أكثر سعادة وستستمر علاقاتهما أكثر من الزوجين اللذين تفصلهما مسافة أكثر من 30 بوصة عند النوم، كما أن الزوجين اللذين يتلامسان أثناء النوم أكثر سعادة من اللذين لا يتلامسان".
وأضافت الدراسة أن الأغلبية الساحقة من الأزواج (86%) الذين تفصلهم مسافة بوصة واحدة أثناء النوم، يتمتعون بعلاقة زوجية سعيدة مقارنة بـ 66% ممن ينامون على بعد مسافة أكثر من 30 بوصة.