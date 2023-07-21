ملياردير جديد بفضل ورقة يانصيب في الولايات المتحدة

ورقة يانصيب في ولاية كاليفورنيا الأميركية تحول شخصا إلى ملياردير، لينضم إلى قوائم المليارديرات الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل سعيد الحظ على ورقة يانصيب "باوربول" من متجر في مدينة لوس أنجلوس، وكانت هي الوحيدة المطابقة للأرقام التي جعلت صاحبها من أكثر المحظوظين في العالم.

وأعلنت هيئة اليانصيب في الولاية، عبر تويتر، زيادة عدد المليارديرات واحدا بفضل "باوربول".

وأجري سحب "الباوربول" في 19 تموز/يوليو، ليكون صاحبها الفائز بأعلى جائزة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي بلغت ملياري دولار، والثالث في تاريخ الباوربول الذي يحصل على مليار دولار، وفقا لصحيفة "الواشنطن بوست".

ورغم تحوله لملياردير لكن الحظ لم يسعفه للحفاظ على أمواله والبقاء ضمن قائمة المليارديرات لفترة طويلة، فدائرة الضرائب الأمريكية تفرض عليه دفع 37% من الجائزة كضريبة دخل، كما يملك خيار الحصول على 558.1 مليون دولار كتسوية للجائزة نقدا، أو الانتظار لمدة 30 عاما للحصول على 1.08 مليار دولار بدفعات سنوية تتزايد قيمتها 5% في العام.

والسحب يتم بواسطة اختيار أرقام 5 كرات بيضاء وأخرى حمراء، وللفوز يجب الحصول على الأرقام الستة بنسبة تصل 1 إلى 292.2 مليون.

المصدر: واشنطن بوست