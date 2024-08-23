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بـ"قوالب الثلج".. البصرة تبرد مطارها بخطة طوارئ "بدائية"‎ | إرم نيوز

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بـ"قوالب الثلج".. البصرة تبرد مطارها بخطة طوارئ "بدائية"‎

بـ"قوالب الثلج".. البصرة تبرد مطارها بخطة طوارئ "بدائية"‎
مطار البصرة الدوليالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد عبد
أحمد عبد
23 أغسطس 2024، 3:27 م

لجأ مطار البصرة الدولي إلى خطة بدائية عبر قوالب الثلج لاستعادة عمل أجهزة التبريد المركزية الخاصة بصالات المطار.

وفي أزمة غير مسبوقة شهدها المطار، توقفت أنظمة التبريد المركزية عن العمل؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية التي تعد من سمات الطقس في البصرة.

واشترى القائمون على المطار 120 قالب ثلج لدعم أحواض الماء في منظومة التبريد الرئيسة، بحسب مدير المطار، عبد الحسين محسن. 

وأضاف أن "منظومة التبريد المركزية تحوي على (جلرات) تعمل على تبريد المياه اللازمة لعمل أجهزة التكييف المركزية، وقد توقفت عن العمل، فلجأنا إلى شراء قوالب الثلج، ونجحت خطة تبريد حوض المياه الخاص بعمل منظومة التكييف المركزية".

وعاش المسافرون عبر مطار البصرة، أمس، ساعات عصيبة مع توقف منظومة التبريد المركزية بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة سليزية.

العراق

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