في مشهد نادر.. بايدن يهبط من طائرته بسلام وسخرية من "راقب خطواتك"

تمكن الرئيس الأمريكي، في مشهد نادر، من النزول على سلم طائرته التي حطت في مطار "ستانستيد" شمال شرق لندن، بسلام، دون أن يتعثر، كما جرت عليه العادة.

ولفت الرئيس الأمريكي الأنظار إليه خلال نزوله سلم الطائرة قبل أن يتوقف لبرهة ويقفز بطرافة في مكان وقوفه، في دلالة منه على نزوله بأمان دون أي حوادث محرجة.

ولعل ما كان سببًا في إطلاق موجة واسعة من السخرية على الرئيس بايدن، هو الملصقات التي تم وضعها على سلالم الطائرة، وكتب عليها "راقب خطواتك"، لمساعدة الرئيس في الانتباه وعدم التعثر خلال صعوده.