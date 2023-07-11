في مشهد نادر.. بايدن يهبط من طائرته بسلام وسخرية من "راقب خطواتك"
تمكن الرئيس الأمريكي، في مشهد نادر، من النزول على سلم طائرته التي حطت في مطار "ستانستيد" شمال شرق لندن، بسلام، دون أن يتعثر، كما جرت عليه العادة.
ولفت الرئيس الأمريكي الأنظار إليه خلال نزوله سلم الطائرة قبل أن يتوقف لبرهة ويقفز بطرافة في مكان وقوفه، في دلالة منه على نزوله بأمان دون أي حوادث محرجة.
ولعل ما كان سببًا في إطلاق موجة واسعة من السخرية على الرئيس بايدن، هو الملصقات التي تم وضعها على سلالم الطائرة، وكتب عليها "راقب خطواتك"، لمساعدة الرئيس في الانتباه وعدم التعثر خلال صعوده.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التهكمية على تلك الملصقات التي يحاول من خلالها طاقم بايدن مساعدته على عدم الوقوع في مواقف محرجة كما اعتاد في أي ظهور علني.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل العديد من الصور والمقاطع التي يتعرض فيها الرئيس للتعثر والسقوط في فعاليات عامة، في ظل حالة عدم التوازن التي يمر بها.
وفي مايو 2022، تعثر بايدن مجددًا ولكن سرعان ما استعاد توازنه من خلال تمسكه بطوق نجاته المفضل "الدرابزين" أثناء ركوب الطائرة الرئاسية في قاعدة "أندروز" الجوية قبل رحلة إلى إلينوي.