الكويت.. اقتراح نيابي حول تدريس القرآن في رياض الأطفال يثير جدلًا واسعًا

أثار اقتراح نيابي قدمه محمد هايف المطيري، عضو مجلس الأمة الكويتي، لإدراج تعليم القرآن الكريم في المناهج الدراسية لمرحلة رياض الأطفال، جدلًا واسعًا بين نشطاء البلد الخليجي.

ووقع الجدال عقب توجيه النائب "السلفي" سؤالًا لوزير التربية والتعليم العالي حمد العدواني، استفسر فيه عن سبب تأخير تطبيق القرآن الكريم في مناهج رياض الأطفال.

وكان النائب المطيري، وهو الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة، ونائب عن الدائرة الرابعة، قد قدَّم اقتراحًا لإدراج القرآن في مناهج رياض الأطفال، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2019، أثناء عضويته في مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر.

وعاد "المطيري" لإثارة القضية مجددًا، متسائلًا عن سبب تأخير إدراج القرآن الكريم في المناهج، لافتًا إلى أن "وزارة التربية أبدت موافقتها على المقترح عند تقديمه قبل أعوام"، وفق ما جاء في سؤاله الذي تداولته وسائل إعلام محلية.