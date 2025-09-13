بضغط صيني.. رويترز تحذف فيديو "إطالة العمر" لبوتين وشي

أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء حذفها مقطع فيديو يظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وهما يناقشان مواضيع غريبة تتعلق بإطالة العمر والخلود.

جاء القرار، بحسب تقرير لموقع "ذا انترسبت"، بعد طلب رسمي من تلفزيون الصين المركزي، الذي تسيطر عليه الدولة، مدعياً انتهاك حقوق الطبع والنشر وتحريف الحقائق.

وتمّ التقاط الفيديو خلال عرض النصر في بكين يوم 3 سبتمبر/أيلول الجاري، الذي يحتفل بنهاية الحرب الصينية اليابانية الثانية. وفي اللقطات، التي التقطت عبر ميكروفون ساخن، يظهر الزعيمان وهما يتحدثان عبر مترجمين عن زراعة الأعضاء كوسيلة لتمديد الحياة.

وقال شي جين بينغ: "في الماضي نادراً ما كان الناس يعيشون أكثر من 70 عاماً، ولكن اليوم يقولون إنك في سن السبعين لا تزال طفلاً". رد بوتين قائلاً: "يمكن زراعة الأعضاء البشرية باستمرار. كلما طالت مدة حياتك، أصبحت أصغر سناً، بل وحققت الخلود". ثمّ أضاف شي: "يتوقع البعض أن يصل عمر البشر في هذا القرن إلى 150 عامًا".

واعتبرت رويترز هذه اللحظة قصة كبيرة، فنشرت الفيديو الكامل ومدته أربع دقائق، إضافة إلى مقطع قصير مدته 38 ثانية على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك ولينكد إن.

ومع ذلك، بعد يومين فقط، تلقت رويترز رسالة من محامي التلفزيون الصيني، يطالب بحذف الفيديو بسبب "المعالجة التحريرية التي أدت إلى تحريف واضح للحقائق". وامتثلت الوكالة للطلب فوراً، إذ حذفت الفيديو من موقعها وخدماتها الإخبارية، وأصدرت أمراً لعملائها بوقفه.

في بيان رسمي، أكدت رويترز تمسكها بدقة التقارير، لكنها أوضحت أن السحب جاء بسبب فقدان الإذن القانوني لنشر المادة المحمية بحقوق الطبع والنشر.

وقالت المتحدثة هيذر كاربنتر: "نحن ملتزمون باحترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين".

لكن لا تزال بعض اللقطات متاحة عبر مصادر أخرى، مثل قناة CCTV على يوتيوب، لكنها تحتوي على صوت مذيع وموسيقى تغطي المحادثة.

كما نشرت قناة RT الروسية نسخة مشابهة من بلومبرج، مع ترجمة إنجليزية. ومع ذلك، يظل تسجيل رويترز الأكثر وضوحاً محذوفاً. ويبقى بودكاست رويترز "وورلد نيوز" متاحاً، يحتوي على مقطع صوتي قصير من المحادثة.

وليس هذا الحادث هو الأول من نوعه، ففي عام 2023، حذفت رويترز تحقيقاً عن شركة التجسس الهندية "أبين" بناءً على أمر قضائي هندي، رغم عدم صلاحيته خارج نيودلهي، ثم أعادته بعد انتهاء الصلاحية.

ويرى خبراء مثل سيث ستيرن من مؤسسة حرية الصحافة أن هذا الامتثال يمثل ضربة لحرية الصحافة، خاصة في ظل تراجعها عالمياً، محذراً من "منحدر زلق" قد يشجع أنظمة أخرى على مطالب مشابهة، ما يهدد استقلالية الصحافة في تغطية الأحداث العالمية.