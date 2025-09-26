سلوم حداد يدافع عن وجهة نظره في أزمة "الفصحى المصرية" (فيديو)

بعد عاصفة الجدل التي أثارتها سخريته من "ضعف الممثلين المصريين في نطق اللغة الفصحى"، دافع الفنان السوري سلوم حداد عن وجهة نظره التي أطلقها قبل أكثر من أسبوعين وتراوحت ردود الأفعال إزاءها ما بين الغضب والاتفاق في الرأي.

وقال سلوم: "عندما أقول إن بعض الفنانين والأشقاء المصريين لا يجيدون النطق بالفصحى، هذا لا يعني أنه لا يوجد بعض الفنانين السوريين أيضاً من الذين لا يجيدون النطق بالفصحى، ومن العراقيين والأردنيين واللبنانيين والتوانسة والمغاربة".

وأضاف في تصريحات إعلامية: "أقدّر المواقف المتزنة لبعض الفنانين الذين تعاملوا مع الموضوع بعقلانية، بعيداً عن ردود الفعل الانفعالية، وأتوجه بالشكر للفنان محمد هنيدي والناقد طارق الشناوي والفنانة هالة صدقي، فقد اتخذوا موقفا عقلانيا ليس له علاقة بالعوام"، على حد تعبيره.

وتابع: "يا جماعة نحن نتحاور ونتناقش، ولسنا بصدد سحب السيوف على بعضنا البعض، لا نُلغي الآخر ولا نقتل الآخر، ولا نخوّن الآخر، هي وجهات نظر، قد تختلف معي وقد تتفق معي، بهذه البساطة".

ونفى أن "يكون قصده الإساءة للشعب المصري أو لأي شعب عربي آخر" قائلا: "العوام قاموا بتسويق تلك التهمة، هل هناك إنسان عاقل يمكن أن يسيء لشعب أو حتى لأفراد؟ هناك فارق بين الإساءة وبين الاختلاف في الرأي".

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي دخلت على خط الأزمة التي أثيرت بسبب تصريحات حداد، حيث وصفتها بـ"غير دقيقة" و"لا يصح قولها"، مؤكدة أن "ما صدر عنه يُعد خطأ غير مقبول في حق الفنانين المصريين"، الذين وصفتهم بأنهم "أصحاب الريادة والتاريخ الطويل في صناعة الفن العربي"، على حد قولها.

وشدّدت على أن "مصر تُمثل الواجهة الأساسية للفنون والحضارة في العالم العربي"، مضيفة أن "كل فنان يسعى إلى النجاح الحقيقي لا بد أن يمرّ من بوابة الفن المصري، ولا توجد مسيرة فنية متكاملة إلا بوجود عمل مصري واحد على الأقل في أرشيف الفنان".