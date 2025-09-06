logo
"الغيرة قاتلة".. امرأة تفتك بشريكها لرفضه مشاركة رسائل هاتفه

"الغيرة قاتلة".. امرأة تفتك بشريكها لرفضه مشاركة رسائل هاتفه
زوجة تطعن شريكها المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 11:27 ص

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة بتهمة قتل شريكها طعنًا بعد مشادة دارت بينهما بسبب رفضه السماح لها بالاطلاع على رسائل هاتفه. 

وقعت الحادثة وفقا لصحيفة "ميرور"، بمدينة فورموزا دو ريو بريتو، حيث تعرض جوناس فيريرا نونيس، 32 عامًا، للطعن في صدره، ونُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه. 

وتم التعرف على المشتبه بها على أنها كليديان ألفيس فيريرا، 20 عامًا، التي فرت بعد الجريمة إلى منزل أحد أقاربها في مدينة باريراس، حيث ألقت الشرطة القبض عليها.

وخلال التحقيق، قالت الشرطة إنها اعترفت بطعن جوناس بعد أن رفض منحها حق الوصول إلى تطبيق المراسلة في هاتفه.

وقد نعاه معارفه بكلمات مؤثرة، واصفين إياه بأنه "رجل طيب وأب رائع"، وأكدوا أنه لم يكن يستحق هذا المصير.

 

