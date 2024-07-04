وفاة مدون طعام فلبيني بعد التهام آخر وجبة دسمة (فيديو)

توفي المدون الفلبيني الشهير في مجال الطعام، دونجز أباتان، عن عمر يناهز 38 عامًا بعد إصابته بسكتة دماغية.

وكان أباتان معروفًا بمشاركاته التي تظهره وهو يستهلك كميات كبيرة من الأطعمة المقلية واللحوم والأطعمة البحرية والحلويات.

أدخل أباتان المستشفى بعد تعرضه لسكتة دماغية حادة في اليوم التالي لآخر وجبة سجلها، التي تضمنت كمية كبيرة من الدجاج المقلي مع الأرز وصلصة الصويا الحارة.

وتشير التقارير الطبية إلى أن جلطة دموية في دماغه، قد تفاقمت بسبب ارتفاع ضغط الدم وتمزق الأوعية الدموية، ما أسفر في النهاية عن وفاته.

وتواصلت عائلته مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجمع التبرعات لدعم تعليم ورعاية أطفاله.

وتعتبر هذه الحادثة تذكيرًا مؤلمًا بمخاطر الأنظمة الغذائية غير المتوازنة وضرورة الاعتدال في استهلاك الأطعمة، مع تأكيد أهمية الرعاية الغذائية الصحيحة في حياتنا اليومية.

ويجدد الأطباء نصيحتهم باتباع نظام غذائي متوازن يشمل البروتينات والكربوهيدرات الصحية والدهون النباتية، مع تقليل استهلاك الأطعمة الزيتية والمالحة والغنية بالكوليسترول، للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض.