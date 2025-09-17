كريم عبد العزيز يخطط لخوض تجربة الدراما الصعيدية في رمضان 2026

كشف مصدر إعلامي مصري مُطلع، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن الفنان كريم عبد العزيز يدرس بجدية خوض بطولة عمل درامي جديد ضمن موسم دراما رمضان 2026، ينتمي إلى نوعية الدراما الصعيدية، في خطوة قد تُشكّل نقلة فنية لافتة في مساره بالدراما المصرية، على حد قوله.

وأشار المصدر إلى أن المشروع الدرامي لا يزال في مرحلة المناقشات الأولية، ويجمع بين كريم عبد العزيز والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، أحد أبرز كُتّاب الدراما الصعيدية في مصر خلال الألفية الجديدة، الذي يمتلك معرفة وثيقة بالمجتمع الصعيدي لكونه ينتمي إلى إحدى محافظاته، ما يُضفي على النص عمقًا وخصوصية.

وأوضح أنه لم يُحسم بعد الطابع الدرامي النهائي للعمل، بشأن ما إذا كان المشروع سيأخذ منحًى تراجيديًا جادًا، أو يتجه نحو تقديم قالب صعيدي مختلف يمزج بين الدراما والكوميديا الخفيفة، في إطار يُلائم جمهور كريم عبد العزيز الواسع.

ورجح المصدر ذاته أنه في حال تم الاتفاق النهائي على هذا العمل، فسيُعدّ بمنزلة تغيير جذري في اختيارات كريم عبد العزيز الفنية على مستوى الدراما التلفزيونية، إذ سيكون هذا أول ظهور له في دراما تنتمي إلى المجتمع الصعيدي، بعد أن تنقّل بنجاح بين أنماط درامية متعددة، من الأعمال التاريخية، إلى الكوميدية، والتراجيدية، وفق تعبيره.

يُذكر أن كريم عبد العزيز كان قد تعاون مع عبد الرحيم كمال في موسم رمضان 2024 بمسلسل "الحشاشين"، الذي يُعد أضخم إنتاج درامي مصري في السنوات الأخيرة، وحقق انتشارًا إقليميًا واسعًا، لما تناوله من أحداث تاريخية دقيقة حول شخصية حسن الصباح، مُقدمًا تجربة بصرية وثقافية ثرية للمشاهد العربي.