طلاق كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن الرفاعي

كشفت مصادر مصرية، الأحد، عن طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز من زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، منذ عدة أشهر.

يأتي الإعلان المفاجئ عن طلاق نجل "الساحر" الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي، بعد زواج استمر نحو 14 عاماً.

وأشارت تقارير مصرية إلى أن الطلاق تم باتفاق الطرفين، في وقت سرت فيه شائعات عن ارتباط كريم بإحدى الفنانات.

وتزوج كريم وآن في العام 2011 بعد قصة حب قصيرة أعقبها حفل زفاف حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.

يشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز يفضل إبعاد أسرته عن مواقع التواصل ووسائل الإعلام.