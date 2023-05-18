حاكم مونتانا الأمريكية يوقع تشريعاً يحظر "تيك توك" في الولاية
وقع حاكم ولاية مونتانا الأمريكية جريج جانفورتي، يوم الأربعاء، تشريعاً يحظر تشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين "تيك توك" في الولاية.
ويجعل التشريع مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية.
ولم يصدر على الفور تعقيب من شركة "تيك توك".
ويواجه التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأمريكيين لحظره في جميع أنحاء البلاد بسبب المخاوف المتعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.
ومنتصف شهر أبريل الماضي، مرر المشرعون في ولاية مونتانا الأمريكية مشروع قانون لحظر تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير "تيك توك" من العمل في الولاية، وذلك في أحدث تهديد لوجود التطبيق المملوك ملكية صينية داخل الولايات المتحدة.