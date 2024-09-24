حوادث بـ"الجملة" تُصيب ضيوف حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة

ما زال الجدل مُستمراً حتى الآن حول حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة في أحد القصور القريبة من مدينة "ميلانو" الإيطالية، إذ أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعرض الكثير من ضيوف الحفل لحوادث ومواقف صعبة واضطرارية.

وروت بسمة وهبة تفاصيل صادمة تعرض لها ضيوف حفل الزفاف، إذ ربطت بين حوادث الضيوف وعيون الحاسدين التي أصابت عدداً من "المعازيم" في حفل الزفاف الأسطوري، الذي تصدر الترند ومحركات البحث مُنذ ساعات قليلة.

وحسب بسمة وهبة، تعرض الفنان أحمد سعد للسرقة في مطار ميلانو، عقب حضوره حفل الزفاف، وسرقة مجوهراته الثمينة.

إلى جانب تعرض صديقتها "فيفيان"، التي لفتت الأنظار بجمالها في حفل الزفاف، لمُضاعفات خطيرة بسبب جلسة العلاج الكيماوي، للاستشفاء من السرطان.

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وواصلت القول: "بقينا في مطار ميلانو رفقة الأسرة أكثر من 8 ساعات؛ بسبب تأخر وصول الطائرة في رحلتها الجوية، ونجلي عبدالعزيز لم يلحق بطائرته، واضطر للسفر في اليوم التالي من سفرنا".

كما ذكرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعرض صديقة أخرى لها لحادث مروري، بعدما استقلت سيارتها للسفر إلى إحدى العواصم الأوروبية الأخرى التي تعيش فيها، وتم نقلها للمستشفى.

يُشار إلى أن بسمة وهبة أدلت بتصريحاتها الأخيرة للصحافة المحلية، وعلقت على القصة بالكامل قائلة: "الناس بتشوف اللي بره، لكن متعرفش اللي جوه إيه!".