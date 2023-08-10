ضحاياها أطفال التبني.. فضيحة رقمية مدوية في اسكتلندا

أثار ظهور أسماء آلاف الأطفال الذين تم تبنيهم على موقع اسكتلندي، مخاوف تتعلق بالسلامة والخصوصية بحسب مصادر متعددة.

وظهرت أسماء الأطفال على موقع "Scotland's People website" الاسكتلندي الذي يتم تشغيله من قبل مركز السجلات الاسكتلندي الحكومي.

وبحسب المصدر، فإن امرأة تعمل في القطاع العام من وسط اسكتلندا نبهت إلى هذا الخطأ ترغب في عدم الكشف عن هويتها، شاهدت تفاصيل ابنها (المُتبنى) على الموقع.

وقالت الأم، إنها "شعرت بالرعب عندما شاهدت سجل التبني بأكمله موجودًا على الإنترنت ليراه الجميع، كما قد يسمح الموقع للناس بمعرفة اللقب الجديد للطفل المتبنى وتعقبهم وبالتالي تعرضهم للخطر".