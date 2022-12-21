ما سبب نُدرة اللون الأزرق في الطبيعة؟

ما سبب شُح اللون الأزرق في الطبيعية؟

يقول العلماء إن الضوء مسؤول عن كل ما يراه البشر بالعين المجردة، بما في ذلك الألوان. كما يعد جزءا من مكونات "الطيف الكهرومغناطيسي"، الذي يشمل الكثير مما لا يمكننا رؤيته، مثل الموجات الدقيقة، والموجات الراديوية، والأشعة فوق البنفسجية؛ التي تعد موطنًا لطيف الضوء المرئي، الذي يضم الألوان التي نراها في حياتنا اليومية.

ووفقًا لمركز العلوم والتعليم الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فإن بعض الأطوال الموجية الملونة تعد أطول من غيرها.

وعلى سبيل المثال، فإن متوسط الأطوال الموجية الحمراء يبلغ حوالي 620 إلى 720 نانومترا، بينما متوسط الأطوال الموجية الزرقاء هو 1 على 100 ألف من البوصة.

هذا الطول الموجي الأقصر هو سبب ندرة رؤيتنا للون الأزرق في الطبيعة مقارنة بالألوان الأخرى.

ومع ذلك، فإن عدم وجود درجات اللون الأزرق، لا يمنع بعض النباتات والحيوانات من تطويره بشكل طبيعي.

الأزرق في النباتات

يقول العلماء إن أصباغ اللون التي تحدث بشكل طبيعي في النباتات، تسمى الأنثوسيانين.

وبحسب مقال نُشر العام 2017 في مجلة أبحاث الغذاء والتغذية السويدية، فإن الأنثوسيانين هو عبارة عن "أصباغ ملونة طبيعية وعضوية" قابلة للذوبان في الماء، تأتي باللون الأسود أو الأزرق الغامق.

وتوجد مادة الأنثوسانين في أنواع معينة من الفواكه والخضراوات والأزهار، إذ تعطيها لونًا بنفسجيًا أو أحمر غامقا أو أزرق أحيانا.

ويؤكد الخبراء أن مادة الأنثوسيانين ضرورية في غذاء الإنسان، ولها فوائد صحية مضادة للأكسدة، كما تساعد في تحسين الرؤية وتهدئة الأعصاب وحماية الأوعية الدموية.

وتتوفر هذه المادة بشكل طبيعي في التوت الأزرق والباذنجان.