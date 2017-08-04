سعودي يبكي من أجل ابنه.. وهذا ما طلبه من الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

ناشد مواطن سعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساعدته في إبقاء ابنه في مستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض لاستكمال علاجه، بعد أن قامت إدارة المستشفى بالكشف عن حالة الطفل العلاجية وسبب تقديم طلب له للخروج من المستشفى.

وأوضح المواطن الذي ظهر بمقطع فيديو أثار تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وهو يبكي وعرّف عن نفسه بأنه عريف متقاعد سليمان المانعي، أن ابنه كان يُعالج في المستشفى إلا أنه تفاجأ مؤخرا بأن الإدارة أبلغته بضرورة المغادرة.

وفي رد فعل سريع، أمر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الجمعة، بعلاج الطفل الذي يبلغ من العمر 6 سنوات على نفقته الخاصة خارج المملكة.

ومن جهتها، أوضحت إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات ويراجع المستشفى منذ الولادة، نتيجة إصابته بمرض بالأمعاء يؤدي إلى عدم القدرة على امتصاص الغذاء بشكل طبيعي.

وأضافت، أن هذا الأمر استلزم الاعتماد بشكل كامل ورئيس لفتره طويلة على التغذية الوريدية الدائمة، والتي يخضع لها المريض منذ تشخيصه بهذا المرض المزمن، وكان خلال السنوات الماضية يخرج للمنزل ويعود للمستشفى إذا استدعت حالته الطبية التنويم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي المشرف على حالة الطفل، أكد جاهزيته للخروج من المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة على مدى 8 أشهر متواصلة، وهي فترة تنويمه بالمستشفى مؤخرا.

وأكدت إدارة المستشفى، أن خدمات الرعاية الطبية للطفل سيتم تقديمها له بعد خروجه من قبل فريق الرعاية المنزلية، من خلال توفير الاحتياجات والتجهيزات الطبية في المنزل دون الحاجة لإبقائه داخل غرف التنويم خلال المرحلة المقبلة من العلاج التي تتطلب دعم واهتمام عائلته وذويه.