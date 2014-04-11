ثغرة أمنية تهدد بيانات مستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة

بوسطن - حذر خبراء في مجال أمن الانترنت أن بوسع المتسللين اختراق أنظمة البريد الالكتروني وما يعرف بجدران الحماية النارية بل والهواتف المحمولة أيضا عن طريق ثغرة "هارتبليد" وأن الخطر لم يعد محدقا بمتصفحي الانترنت فقط.

واكتشفت الثغرة واسعة الانتشار في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي بعد أن تم الكشف عن خلل في برنامج تشفير الكتروني مستخدم على نطاق واسع معروف باسم (اوبن إس.إس.إل) مما يعرض بيانات مئات الآلاف من المواقع الالكترونية للسرقة.

وسارع مطورون لسد الثغرات في الخوادم الالكترونية المتضررة بعد أن اكتشفوا المشكلة التي أثرت على شركات شهيرة مثل امازون دوت كوم وجوجل وياهو.

لكن توجد أجزاء من شفرة (أوبن إس.إس.إل) المعرضة للاختراق داخل عدد من الاجهزة الاخرى مثل خوادم البريد الالكتروني وأجهزة الكمبيوتر والهواتف وايضا منتجات الأمان الالكتروني مثل جدران الحماية.

ويعمل مطورو هذه المنتجات على معرفة ما إذا كانت منتجاتهم عرضة للاختراق وإبقاء عملائهم في معزل عن الخطر.

وقال جيف موس وهو مستشار امني لوزارة الامن الداخلي الامريكية ومؤسس لمؤتمر ديف كون المعني بالقرصنة والذي تستخدم شبكته جدران حماية من شركة مكافي المملوكة لشركة انتل "مازلت أنتظر ... الحصول على وسيلة للحماية".

ويشعر موس بالاحباط بعد أن اكتشف المستخدمون أن بريده الالكتروني وبيانات تصفحه معرضة للاختراق ونشرهم معلومات بشأن هذا الامر على الانترنت لكنه لا يستطيع أن يتخذ خطوات لمعالجة المشكلة حتى تصدر شركة انتل رقعة لسد الثغرة الالكترونية ومعالجتها.

ورفض متحدث من شركة انتل التعليق وقام بتحويل رويترز إلى مدونة تابعة للشركة قالت "نتفهم أن هذا وقت عصيب للشركات مع سعيها لتحديث برامج متعددة على مدار الاسابيع القادمة. منتجات مكافي التي تستخدم نسخا متضررة من (اوبن إس.إس.إل) معرضة للخطر وهناك حاجة إلى تحديثها."

ولم تذكر المدونة متى سيتم التحديث.

وظلت ثغرة هارتبليد غير مكتشفة لمدة عامين وهي ثغرة يمكن للمتسللين استغلالها دون ترك أثر ولهذا يخشى الخبراء والمستهلكون من أن يكون المتسللون قد اخترقوا عددا كبيرا من الشبكات دون علمهم.

وتنخرط الشركات والحكومات الان في جهود مضنية لتحديد المنتجات المعرضة للاختراق وذلك لوضع اولويات لمعالجتها. وتشعر شركات وحكومات بالانزعاج بعد اكتشاف أن متسللين يقومون باجراء عمليات مسح للانترنت هذا الاسبوع بحثا عن الخودام المعرضة للاختراق.