تجمع ضخم من القرود يقطع طريقًا سريعًا في منطقة عسير السعودية (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مجموعة كبيرة من القرود التي تجمعت على الطريق الذي يربط بین مدينتي بیشة وسبت العلاية بمنطقة عسیر السعودية.

وأوضح متداولو الفيديو أن القرود تسببت في قطع الطريق لبعض الوقت، مطالبین بإنشاء محمیة خاصة بھا لحماية المارة منھا.

أعداد هائلة جدا من القرود تسببت في قطع الطريق جنوب المملكة العربية السعودية#إرم_نيوز Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Tuesday, August 1, 2017

وتنتشر قرود البابون في مناطق واسعة بالمملكة من بينها سلسلة جبال السروات والمرتفعات الغربية في منطقة عسير.

وتشكل هذه القرود مصدر إزعاج للسكان المحليين نظرا لِما تلحقه من أضرار بالمزارع والمنازل، بالإضافة إلى كثرتها وانتشارها المخيف أحيانا للمارة العاديين.

وتدخلت السلطات المحلية في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية لمواجهة هذه الظاهرة؛ لكن دون جدوى حتى الآن.