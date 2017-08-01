زفاف فاخر بملايين الدولارات يُشعل غيرة نساء إيطاليا (صور)

أثار زفاف رجل الأعمال “لينكولن لي” وصاحبة مدونة الأزياء “فيبينغ تشانغ”، دهشة الحضور للحفل الفاخر الذي صرفت عليه ملايين الدولارات.

وعقد الزوجان قرانهما في حفل فاخر استمر 3 أيام، تقدر تكلفته بملايين الدولارات في جزيرة “كابري” الإيطالية، ومؤخرًا كُشفت التفاصيل الكاملة للاحتفال الأنيق.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ارتدت “فيبينغ”، التي عملت في السابق مستشارة استثمارية، ثوبًا مصممًا خصيصًا لها من قبل “جيامبا تيستا فالي”، وكان أكبر فستان صممه المصمم على الإطلاق.

وقالت “فيبينغ”: “لطالما كنت أحلم بأن يقوم جيامبا بتصميم ثوب زفافي لأنه يبدع في تصميماته، وبالفعل تخطى الفستان أفضل توقعاتي”.

وأقيم الحفل على قمة “فيلا ليسيس” بعد الحصول على إذن من الحكومة لإقامة زفاف لأول مرة في الموقع الخلاب، وذلك بعدما وافق الزوجان على تجديده.

كما قام الزوجان ببناء جسر يربط الفيلا بالسطح حيث تبادلا العهود، في حين تم تغيير أسماء بعض الشوارع والمطاعم إلى “فاي لينكولن” لمفاجأة الضيوف.

وبدأت الاحتفالات بعشاء ترحيبي في مطعم “دا باولينو” الشهير المزين بأشجار الليمون، بينما كانت العروس ترتدي فستانًا ذا طبعة ليمونية من تصميم المصمم “مويزيل” من “هونغ كونغ”.

وفي اليوم الثاني، استرخى الضيوف طوال اليوم وتناولوا الغداء في “لا كونكا ديل سونو”، وهو النادي الشاطئي المفضل للعروس، وارتدت العروس زيًا منقوشًا من قطعتين، من تصميم “دولتشي آند غابانا”.

وقد تمتع 150 ضيفًا بوجبة إيطالية من ثلاثة أطباق قبل النزول إلى غرفة الحلوى في الفيلا، حيث أمضى “الشيف” 45 دقيقة لإعداد كعكة الزفاف الإيطالية “ميلفوجلي” المغطاة بالفراولة.

ولم تكتفِ العروس بفستان واحد، حيث غيّرت ملابسها وارتدت الثوب الأبيض في حفل الاستقبال المسائي، والذي صممه أيضًا “جيامبا تيستا فالي”.