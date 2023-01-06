عاصرت الحربين العالميتين.. وفاة أكبر معمرة في أمريكا عن 115 عاما

وُلدت هندريكس في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1907، واعتبرتها مجموعة أبحاث علم الشيخوخة، ومقرها لوس انجليس، الشخص الأطول عمرا في الولايات المتحدة.

وعملت هندريكس في التدريس وكان لديها خمسة أبناء توفي اثنان منهم في حياتها، وفقا لصحيفة "يو.إس.إيه توداي".

وقالت لوسائل إعلام محلية في عيد ميلادها الثاني عشر بعد المئة إن سر حياتها الطويلة يكمن في "العمل الشاق". وذكرت ابنتها حينئذ أن أمها قلما تتناول أدوية وكانت تستمتع بأكل الحلوى.

وتُظهر بيانات مجموعة أبحاث علم الشيخوخة، أن وفاة هندريكس، تجعل إدي شيكاريلي من ولاية كاليفورنيا أكبر أمريكي على قيد الحياة.

وسيصبح عمر شيكاريلي 115 عاما في الخامس من شباط/ فبراير المقبل.