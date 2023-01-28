تصرف مفاجئ يُحول أمريكيا إلى مليونير بالصدفة

وأدى هذا التصرف إلى تحول ستيفن إلى مليونير، والذي قال: "لا أصدق أنني ربحت مليون دولار!".

وكان ستيفن قد حصل على الجائزة من تذكرة 500X التي اشتراها من مقر يانصيب في تالاهاسي، وكتب المقر على حسابه على "تويتر": "إذا كنت تعتقد أن الصبر لا يؤتي ثماره، نجح ستيفن إسبينوزا في الحفاظ على هدوئه والتنزه خارج Publix، وأصبح مليونيرًا!".

ويخطط ستيفن هو وزوجته لشراء منزل لعائلتهم، بعد أن اختار استلام مكاسبه كدفعة لمرة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 820 ألف دولار.

وتبلغ أكبر قيمة لجائزة 500X THE CASH حوالي 25 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ يتم تقديمه في اللعبة من قبل مقر Florida Lottery لليانصيب.

ولا يعتبر ستيفن لاعب اليانصيب الوحيد الذي حقق ربحًا كبيرًا بعد أن كانت الأمور في البداية ليست مخططا لها، ففي مايو 2021، سارعت إليزابيث جونسون من ولاية نورث كارولينا لشراء تذكرة Powerball إلا أنها حصلت عليها قبل الموعد النهائي بلحظات، ومع ذلك، فإن التذكرة التي اشترتها بقيمة 3 دولارات انتهت بمطابقة جميع الكرات البيضاء الخمس لتربح مليون دولار، والتي تضاعفت لاحقًا إلى 2 مليون دولار.