بعد رحيله الصادم.. إطلاق "جائزة تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي"

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي إطلاق "جائزة تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي"، تخليدًا لاسم مدير التصوير الشهير، الذي فارق الحياة يوم أمس السبت، بعدما قام بعمل بطولي، لإنقاذ حياة نجله.

وجاءت الجائزة تكريمًا لمشواره الفني الحافل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على موقفه الإنساني تجاه نجله، وفقًا للقائمين على المهرجان، الذي اعتبر أن رحيله لا يمثل خسارة فنية فقط، بل فقدانا لرجل وإنسان أحبه الجميع، وترك بصمته في قلوب كل من عرفه.

وشهد رحيل تيمور تيمور تفاعلًا كبيرًا بين نجوم ومشاهير الوسط الفني الذين استعادوا الذكريات المميزة، التي وقعت بينهما خلال فترة تصوير أعمالهم الفنية.

وجرى تشييع جثمان الراحل تيمور تيمور صباح اليوم الأحد من مسجد المشير طنطاوي إلى مثواه الأخير، فقد شهدت جنازته حضور نخبة من نجوم الفن وصناعه، كان أبرز الحضور المخرج كريم الشناوي، هنادي مهنا، باسم سمرة، وفاء عامر، حمزة العيلي، محمد ممدوح.

ويعد تيمور تيمور واحدا من أبرز مديري التصوير في العالم العربي، إذ تميز بلمساته الفنية الإبداعية وخبراته الطويلة وانضباطه في العمل وتعاونه مع كبار النجوم والمخرجين عبر مسيرة حافلة.