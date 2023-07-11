قبرص تفتتح أكبر كازينو في أوروبا

افتُتح في مدينة ليماسول جنوب قبرص، اليوم الثلاثاء، منتجع "سيتي أوف دريمز" وهو فندق وكازينو فخم يقدّم نفسه على أنّه "الأكبر في أوروبا" إذ إنّه مصمّم لجذب أكثر من 300 ألف سائح إضافي إلى الجزيرة المتوسطية سنويًا.

والمجمّع الفندقي الترفيهي مؤلّف من 14 طابقًا تضمّ 500 غرفة وجناحًا تطل على المدينة والبحر، وحمّامات سباحة طويلة ومتعرّجة ومرافق رياضية ومدرّجًا في الهواء الطلق.

وأعلن الأمريكي غرانت جونسون، المدير العقاري لهذا المشروع الضخم، خلال حفل الافتتاح، اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا المجمّع هو الأكبر من نوعه في أوروبا".

وبعد أعمال بناء استغرقت 3 سنوات واستثمارات بأكثر من 637 مليون يورو، فإنّ هذا المجمع "يمنح قبرص إمكانية التحوّل إلى وجهة سياحية رائدة"، وفقًا للورانس هو، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميلكو في هونغ كونغ التي تقف وراء المشروع، مضيفًا أنّ "هذا المشروع يسمح لقبرص بالوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط".

وخلال حفل الافتتاح، قال هو إنّ "فكرة بناء المنتجع في ليماسول خطرت له عندما زار المدينة الساحلية قبل 16 عامًا لحضور حفل زفاف"، موضحًا أنّه "أراد بناء فندق يرغب جيمس بوند بالإقامة فيه"، مؤكدًا أن "قبرص مستعدّة الآن للتنافس مع أوروبا والشرق الأوسط في مجال السياحة الفاخرة".