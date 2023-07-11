قبرص تفتتح أكبر كازينو في أوروبا
افتُتح في مدينة ليماسول جنوب قبرص، اليوم الثلاثاء، منتجع "سيتي أوف دريمز" وهو فندق وكازينو فخم يقدّم نفسه على أنّه "الأكبر في أوروبا" إذ إنّه مصمّم لجذب أكثر من 300 ألف سائح إضافي إلى الجزيرة المتوسطية سنويًا.
والمجمّع الفندقي الترفيهي مؤلّف من 14 طابقًا تضمّ 500 غرفة وجناحًا تطل على المدينة والبحر، وحمّامات سباحة طويلة ومتعرّجة ومرافق رياضية ومدرّجًا في الهواء الطلق.
وأعلن الأمريكي غرانت جونسون، المدير العقاري لهذا المشروع الضخم، خلال حفل الافتتاح، اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا المجمّع هو الأكبر من نوعه في أوروبا".
وبعد أعمال بناء استغرقت 3 سنوات واستثمارات بأكثر من 637 مليون يورو، فإنّ هذا المجمع "يمنح قبرص إمكانية التحوّل إلى وجهة سياحية رائدة"، وفقًا للورانس هو، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميلكو في هونغ كونغ التي تقف وراء المشروع، مضيفًا أنّ "هذا المشروع يسمح لقبرص بالوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط".
وخلال حفل الافتتاح، قال هو إنّ "فكرة بناء المنتجع في ليماسول خطرت له عندما زار المدينة الساحلية قبل 16 عامًا لحضور حفل زفاف"، موضحًا أنّه "أراد بناء فندق يرغب جيمس بوند بالإقامة فيه"، مؤكدًا أن "قبرص مستعدّة الآن للتنافس مع أوروبا والشرق الأوسط في مجال السياحة الفاخرة".
وبعد سنوات، شُيّد الكازينو على مساحة 7500 متر مربّع مع 100 طاولة لعب و 1000 ماكينة قمار جاهزة، والفندق الفخم مصمّم لاستقبال نزلاء ميسورين، إذ إنّ أسعار الغرف تتراوح بين 425 إلى 2300 يورو في الليلة في الموسم السياحي.
ويوظّف المجمّع، وهو الأول الذي تفتتحه ميلكو خارج آسيا، 2000 شخص.
ويأمل هذا الفندق- الكازينو الفخم في أن يحوّل الجزيرة إلى وجهة سياحية راقية على مدار السنة، ومركز ترفيهي على المستوى العالمي، وتمّ تشريع الكازينوهات في قبرص في العام 2015.
وإضافة إلى الكنيسة الأرثوذكسية النافذة في قبرص، عارض تشريع الكازينوهات قسم من السكّان، ومن بينهم الرئيس السابق الشيوعي دميتريس خريستوفياس (2008-2013) الذي قال إنّها تدفع الناس إلى "الفساد".
وقبل جائحة كوفيد، كان 2019 قياسيًا بالنسبة للسياحة في قبرص، حيث أنفق 3,97 مليون سائح 2,68 مليار يورو، ويُعد هذا القطاع محرّكًا رئيسًا لاقتصاد الجزيرة إذ إنّه يساهم بحوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي.