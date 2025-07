أفلام جديدة تتعثر أمام نجاح "سوبرمان" المستمر في صالات السينما

يواصل فيلم "سوبرمان" للمخرج جيمس غان تصدّره لشباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية، محققًا إيرادات تقدر بـ57.3 مليون دولار.

وعلى الرغم من انخفاض بنسبة 54% عن افتتاحه الأول، إلا أن هذا الانخفاض يُعد طبيعيًا ومتوقعًا للأفلام الضخمة في موسم الصيف، بحسب ما أكده خبراء في المجال.

وحقق الفيلم عالميًا 406.8 مليون دولار خلال أسبوعين فقط، مما يبشر ببداية قوية لإعادة إطلاق عالم أفلام DC بقيادة غان وبيتر سافران. ومن المنتظر أن تصدر أفلام مرتبطة لاحقًا مثل سوبرغيرل وكلايفيس في عام 2026.

وفي المقابل، واجهت الإصدارات الجديدة صعوبة في منافسة سوبرمان. فقد افتتح فيلم الرعب I Know What You Did Last Summer من إنتاج سوني بإيرادات بلغت 13 مليون دولار، وهو مبلغ مخيب للآمال لسلسلة معروفة رغم ميزانيته المتواضعة البالغة 18 مليون دولار. وحصل الفيلم على تقييم نقدي ضعيف بنسبة 38% على موقع "روتن توميتوز" وتقييم جماهيري "C+" على "سينما سكور".

أما فيلم السنافر الجديد من إنتاج باراماونت، والذي أدت فيه ريانا صوت شخصية "سمورفيت"، فقد جاء في المركز الرابع بإيرادات بلغت 11 مليون دولار محليًا، و22.6 مليون دولار دوليًا. وعلى الرغم من حصوله على تقييم جماهيري جيد "B+"، إلا أن التقييمات النقدية كانت سلبية جدًا (21% فقط على "روتن توميتوز").

من ناحية أخرى، حافظ فيلم Jurassic World: Rebirth من إنتاج يونيفرسال على المركز الثاني بإيرادات بلغت 23.4 مليون دولار في أسبوعه الثالث، ليصل إجمالي إيراداته العالمية إلى 648 مليون دولار. كما استمر فيلم السباقاتF1: The Movie، بطولة براد بيت، في الأداء القوي محليًا ودوليًا، ليصل مجموعه إلى 460.8 مليون دولار عالميًا.

وفيلم Eddington للمخرج آري أستر، وهو دراما سياسية تدور خلال الجائحة ويؤدي بطولته خواكين فينيكس وبيدرو باسكال، افتتح بـ4.2 مليون دولار فقط. الفيلم حصل على تقييم "C+" من الجمهور وتلقى آراء نقدية متباينة.

ورغم هذه النتائج المتفاوتة، يشهد صيف هوليوود انتعاشًا ملحوظًا. فوفقًا لشركة "كومسكور"، ارتفعت إيرادات شباك التذاكر الصيفي لعام 2025 بنسبة 15.9% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت المبيعات المحلية حوالي 2.6 مليار دولار حتى الآن، مما يعكس تعافيًا قويًا لقطاع السينما بعد الجائحة.