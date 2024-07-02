الكشف عن وسيلة جديدة لتمجيد رئيس كوريا الشمالية (صورة)

أثارت صور نشرتها وسائل إعلام كورية شمالية الثلاثاء، تساؤلات فيما إذا استحدثت وسيلة جديدة لتبجيل الرئيس كيم جونغ أون، خصوصًا وأن هذه الصور ظهرت للمرة الأولى في مناسبة عامة.

وظهر عدد من المسؤولين، خلال اجتماع مهم للحزب الحاكم، وهو يضعون دبابيس تحمل صور الرئيس كيم جونغ أون، ودبابيس أخرى تحمل صور الحزب.

ووفق تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن وضع هذه الدبابيس على صدور المسؤولين، هي "محاولة واضحة لترسيخ مكانة كيم جونغ أون، بشكل مساو لتلك التي كان يتمتع بها كل من والده كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ الراحلين".

وتعد الدبابيس جزءًا من الأساطير التي ترعاها الدولة المحيطة بعائلة كيم التي تعامل كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل بمزيد من التبجيل، إذ يتم تخليد ذكراهما من خلال كثير من التماثيل في جميع أنحاء كوريا الشمالية.

وتعدّ أعياد ميلاد عائلة كيم من الأعياد الرئيسة في البلاد، ويتم تعليق صورهم في جميع المنازل والمكاتب.

بدورها أكدت كيم إيناي، نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، أن "السلسلة الأخيرة من الجهود الرامية إلى تمجيد كيم جونغ أون تم تقييمها على أنها خطوة لإضعاف أسلافه أثناء ترسيخ سلطته كزعيم".

وأضافت إيناي إن "كيم يحاول على الأرجح تعزيز الجبهة الداخلية خلف قيادته وهو يواجه الصعوبات الاقتصادية في البلاد"، فيما قال "آهن كيونغ سو، وهو صحافي بكوريا الشمالية، إن كيم جونغ أون يحاول التخلص التدريجي من الرموز التي تمثل تراث أسلافه للترويج لذاته ولعصره".

واعتبر آهن أن "كيم جونغ أون في معضلة، ويريد الابتعاد أكثر عن تراث والده وجده، لكنه لا يستطيع القيام بذلك"، وقال إنه من المتوقع الآن أن يرتدي الكوريون الشماليون دبابيس كيم جونغ أون.