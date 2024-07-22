أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة باحتفالات زواجها مؤخرًا، والتي تضمنت طقوسًا غريبة ومشاهد غير مألوفة.

وتبرز الصور جلوس العروسين على كرسيين متقابلين بينما يمسك العريس إدريس عبد العزيز عصًا خشبية وتتدلى منهما حبال وخيوط طويلة غليظة لتصل ما بينهما وما بين الحضور، في لحظات من الصمت والتجلي وكأنه طقس احتفالي غير معروف.

وظهرت أبوضيف مرتدية فستانًا ورديًا وتضع تاجًا من الورود على رأسها، ولم تكشف عن مكان وتفاصيل الاحتفال، واكتفت بشكر أصدقائها على هذا اليوم.

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ولم تعلن سلمى عن اسم البلد الذي تحتفل فيه بشهر العسل، واكتفت بالتعليق على الصور المنشورة قائلة "يوم سحري رائع مع أناس ساحرين.. قلوبنا ممتلئة بالحب والامتنان لكم جميعا".

ووجهت سلمى الشكر لأصدقائها على "المفاجأة السعيدة"، مضيفة: "شكرا على الاحتفال الساحر الذي لامس أرواحنا جميعا".

وكانت سلمى أبو ضيف احتفلت بعقد قرانها على إدريس عبدالعزيز قبل أكثر من شهر في حفل بسيط بمنزلها.

وأعلنت الفنانة المصرية في مايو الماضي عن خطبتها من شاب خارج الوسط الفني، ولم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وجاءت خطوبة "أبو ضيف" بعد النجاح الذي حققته في الموسم الرمضاني الماضي عبر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والذي جسدت خلاله شخصية الفتاة البسيطة التي تذوقت طعم الشهرة والأموال بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى مشهورة.