شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي فيديو صُوِّر بواسطة كاميرات المراقبة بمستشفى عين شمس التخصصي، يوثق اعتداء الطبيب على الفنان محمد فؤاد في البداية بالضرب، وهو ما يؤكد رواية فؤاد التي نفتها جامعة عين شمس.

ويوثق الفيديو الذي نشرته بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على "الإنستغرام"، لحظة دخول محمد فؤاد المستشفى، ومصافحته للطبيب الذي كان منشغلا بأوراق في يده، إلا أن الطبيب لم ينظر إليه، ولم يعره اهتماما.

ويكشف الفيديو عن تراشق لفظي نشب بين الفنان المصري والطبيب، ليقوم الأخير بركل الأول في بطنه، قبل أن يتدخل الحضور لفض الاشتباك.

وكان الفنان محمد فؤاد قد نفى مباشرته بالاعتداء على طبيب بمستشفى عين شمس، مشيرا إلى أنه تعرض للاعتداء بالضرب من الطبيب، بحسب بيان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

وكشف البيان تفاصيل الواقعة قائلا: "تم الاتصال بالفنان محمد فؤاد فجرًا من هاتف شقيقه، وقيل له من أسرة شقيقه (أخوك بيموت) ليهرول فجرًا، وهو يبكي ويدعو الله بخير العواقب، وشأنه في ذلك شأن كل إنسان مصري تجاه الشقيق أو الأب والابن".

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واستكمل: "وصل محمد فؤاد إلى مستشفى عين شمس، وقال لي نصًّا وجدت طبيبًا يقف ويكتب في أوراق، وألقيت -عليه السلام- مرة وأكثر، بل ومددت يدي لمصافحته، ولم يُعرني أيَّ اهتمام، ثم طلبت مني إحدى الممرضات إيداع مبلغ 70 ألف جنيه تحت حساب المستشفى، فقلت لها حاضر، وكان كل همي أن أسأل عن حالة شقيقي وماذا ألمَّ به وأسباب دخوله لغرفة العمليات، فقلت للطبيب كان الله في عونك (شكلك لسه صاحي من النوم)، ممكن أعرف حالة شقيقي، فما كان من السيد الطبيب إلا أن قال (هاتوا الأمن يرمي البتاع ده بره) في إشارة إلى الفنان محمد فؤاد".

ولفت النقيب أن محمد فؤاد أرسل له فيديو أراد به أن يوثق ما يحدث معه من تعمد الإهانة، بعدما نهره الطبيب، وسحب الهاتف من يده، وتعدّى عليه بالركل والضرب.