من هو خطيب شيرين عبد الوهاب الجديد؟

أثارت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل، الثلاثاء، بعد كشفها عن احتفالها بخطوبتها مؤخراً من شخص جديد، بعد انفصالها عن مواطنها المغني حسام حبيب.

وفجّر تكتم شيرين عبد الوهاب على تفاصيل خطوبتها، موجة واسعة من التساءلات، حول هوية الرجل الجديد في حياتها، التي تكتمت على هويته بشكل تام.

واكتفت شيرين عبدالوهاب بالإشارة، في تصريح لها، إلى أن خطيبها من خارج الوسط الفني وأنه لا يحب الظهور الإعلامي، لافتة إلى أنه فضّل عدم الكشف عن هويته حالياً، مؤكدة احترامها لرغبته.

وأشارت شيرين، التي انفصلت قبل أشهر قليلة عن زوجها السابق المغني حسام حبيب، إلى أنها احتفلت بخطوبتها من الرجل الجديد في حياتها بسرية تامة.

وأكدت أنها تعيش قصة حب كبيرة مع خطيبها وأنها ستحتفل بزواجها قريباً، على أن يتم الإعلان عن موعد الزفاف في الوقت المحدد، وفق "القاهرة 24".

من جهتها، كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى أن شيرين عبد الوهاب عقدت قرانها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، مقدمة التهنئة لشيرين.